Sivas'ta dev proje hayata geçiyor: Kış kâbusu bitiyor, İç Anadolu ve Karadeniz'i birbirine bağlayacak!

DHA'ya konuşan AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, projenin ihalesinin gerçekleştirileceğini ve bölge için önemli bir değer olacağını belirterek, “23 Eylül tarihinde hem Tokat’ımız için hem de Sivas’ımız için önemli bir geçiş noktası olan Çamlıbel Tüneli'nin ihale günü olacak. Daha sonra da temel atma töreni ile hem Sivas’ımız için hem de Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu Bölgesi'ne bağlanması noktasında önemli bir geçiş noktası olan tünelimizi de bu şekilde hayata geçirmiş olacağız. 3 ila 4 yıl arasında planlanan bir sürede bu tünelimizi hizmete girecek” diye konuştu.