Sivas'ta dev atılım! Hasat sonrası çiftçilere dağıtılacak: Verimi ikiye katlayacak

6

Kışı sert geçen her bölgede bu çeşitleri tavsiye ettiklerini söyleyen Karaköy, "Verimli ve kalitesi yüksek ebeveyneler öncelikle seçilmiştir. Bunlar seçildikten sonra malzeme işlemi gerçekleştirilmiş, melezleme yapıldıktan sonra oluşan yavru döller içerisinde seçimler yapılmıştır. Bu seçimler neticesinde zahmetli bir sürecin ardından 10-15 yıllık bir periyodda bunlar tek bir tohumdan bir tarlaya dönüştürülmüştür. Melezleme neticesinde oluşan yavru döllerimiz F1-F2 aşamasında bunların moleküler markerlarla taramalarını yaparak kalite ve benzer hastalık ve benzeri konularda da bunların biz markerlarla seleksiyon işlemini erken kuşaklarda da gerçekleşme fırsatına sahip olduk. Sivas ekolojisine uygun ve yakın olan tüm bölgelerde bu çeşidimizi kışlık çeşit olduğu için tavsiye edebiliyoruz. Kışı sert geçen her bölgede bu çeşitlerimizi tavsiye ediyoruz. Sivas'a en uygun kaliteli ve verimli buğday çeşitlerini gerçekleştirdik. Bu çeşitlerimizin hasadını gerçekleştirdikten sonra belediye tarafından Sivas'a bağlı köylerde dağıtımını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.