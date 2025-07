Sivas'ta dev atılım! Hasat sonrası çiftçilere dağıtılacak: Verimi ikiye katlayacak

5

Karaköy, bölgeye uygun 4 çeşidin yaklaşık 700-800 dekarlık bir alanda sertifikalı tohumluk üretimi yapıldığını belirterek, "Tarımsala Ar-Ge çalışmaları neticesinde elimizden geldiğince çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaklaşık 10-15 yıllık bir sürecin içerisinde üniversitelerin öncelik olarak asli görevi olan araştırma ve geliştirme çalışmalarını yaparak bunların neticesinde Sivas iklimine uygun 4 tane çeşidimizin şu anda ıslah çalışmaları neticesinde tescilini yaptırmış bulunmaktayız. Şu anda bu bölgede bizim bölgemize uygun 4 tane çeşidin yaklaşık 700-800 dekarlık bir alanda sertifikalı tohumluk üretimi yapmaktayız. Hasat zamanında hasadı yaptıktan sonra bunların her birini eleteceğiz. Elettikten sonra her biri torbalanacak, ilaçlanarak çiftçilerimiz ve Sivas çiftçisinin hizmetine sunacağız. Bu tohum çeşitlerinin her biri özellikle bizim iklim bölgemize uygun olabilecek" dedi.