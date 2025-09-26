Sivas'ta bir odada yapılıyor! Türkiye'de bir ilk, dünyada benzeri yok, gizemi çözülemedi
Kaynak : İHA
Sivas'ta özel olarak yapılıyor. Türkiye'de daha önce böylesi olmadı. UNESCO harekete geçip koruma kararı verdi. 8 asır önce yapılan eserin dünyada eşi benzeri bulunmuyor.
UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk kültürel miras olan Sivas'ta Divriği Ulu Camisi'nin üzerindeki motifler 8 asırlık yapının yanı sıra Sivas takılarında da yaşatılacak.
Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından eşi benzeri bulunmayan bu motifler, "Bozkırda yükselen tarih Divriği Ulu Cami" adlı projeyle hem belgeleniyor hem de geniş kesimlere yayılarak geleceğe taşınıyor.
Proje kapsamında caminin tarihçesi, kimler tarafından yapıldığı, motiflerin anlamları ve çeşitleri araştırıldı. Yapılan çalışmaların ardından motifler, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde vektörel olarak çizildi. Çizimler kuyumculuk atölyesi başta olmak üzere çeşitli atölyelere verilerek; küpe, broş, kolye ve benzeri takılar haline getirildi.
Camide yer alan sekiz köşeli yıldız, hayat ağacı ve diğer motifler, anlamlarına uygun şekilde farklı tarzlarda aksesuarlara dönüştürüldü. Ortaya çıkan ürünler, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü ve Kültür-Sanat Merkezi bünyesindeki satış ofisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Halk Bilimi usta öğreticisi Didem Gülle önemli bir kültür hizmeti olan projeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Divriği Ulu Cami üzerindeki motiflerin belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılması için biz böyle bir proje yaptık. Projemizin ismi bozkırda yükselen tarih Divriği Ulu Cami'ydi zaten. Proje kapsamında ilk olarak Divriği Ulu Cami hakkında veriler elde ettik. Divriği Ulu Camisi'nin tarihçesi, kimler tarafından yapıldığı, hangi motiflerin bulunduğu, motiflerin anlamları gibi şeyler araştırıldı. Daha sonra bunların vektörel çizimleri yapıldı. Vektörel çizimleri yapılan ürünler çeşitli atölyelere verilerek ürün haline getirildi.
Kuyumculuk atölyesi bu atölyelerden bir tanesi. Anlamına uygun olarak Divriği Ulu Cami üzerinde bulunan sekiz köşeli yıldızı, hayat ağacı, bu gibi motifler kullanılarak çeşitli tarzda aksesuarlara dönüştürüldü. Sivas Olgunlaşma Enstitüsü ve bize bağlı olarak çalışan Kültür ve Sanat Merkezi'mizde bulunan satış ofisinde de bu ürünlerimizin satışı yapılmaktadır. Burada ziyaretçilerimizi ağırlayarak tercih ettikleri ürün yapılmaktadır. Aynı zamanda beğenilerine göre sipariş de oluşturulabilmektedir. Divriği Ulu Cami üzerindeki motiflerin böyle takılara nakşedilmesi görenlerin beğenisini kazanıyor. İnsanlar bunları alıp üzerinde taşımak, kullanmak, hediye etmek için rağbet gösteriyor. Takılarımızın yapılması büyüklüğüne ve küçüklüğüne kullanılan malzemeye göre değişebilmektedir" dedi.
Divriği ilçesinde 8 asır önce inşa edilen yapı, Anadolu Selçukluları'nın bitişik nizamda yapılan ve bir kadın ve bir erkek tarafından inşa ettirilen tek yapı. UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, eşsiz mimari özelliklerine rağmen baş mimarının yaptığı tek eser olarak biliniyor. Baş mimar Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah'ın öncesinde ve sonrasında başka bir eseri bulunmuyor. İlk tecrübede ortaya çıkartılan ve aradan geçen 8 asıra rağmen benzeri dahi yapılamayan caminin gizemi çözülemiyor. Eserin en dikkat çekici özelliği ise üzerinde bulunan 10 binden fazla motifin hiçbirinin diğerine benzememesi ve hepsinin bilindik tekniklere aykırı olarak asimetrik olması.