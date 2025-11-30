Sivas'ta bir Fransız hizmeti: 50 çeşit bir anda sunuluyor

4





"Dikkat çekici oluyor"



Herhangi bir bitkiye alerjisi olan müşterilere uygun bitki çayı servisi yaptıklarını belirten Orhun Özfidancı, "Bu kafede 50 çeşit bitki çayı bulunmaktadır. Bu çaylardan en çok talep görülen çayımız ise ‘Aşk Çayı’, ‘Hürrem Sultan Çayı’ ve ‘Kelebeğin Rüyası’ ismini verdiğimiz çaylardır. Birden fazla bitki çayını karıştırmak aslında bir risktir. Bitki çayı içmek isteyen müşterilerimize bitki çayının içeriğini söylüyoruz. Herhangi bir bitkiye alerjisi olan müşterilerimize ona uygun bitki çayı servisi yapıyoruz. Havaların soğuması ile birlikte kış çaylarına rağbet daha fazla oluyor. Biz bu çayları eski düzende yani Osmanlı döneminde de kullanılan bitki çaylarını da harmanlayarak, bu şekilde bir konsept yaptık. ‘Hürrem çayı’ dediğimiz çayın ismini müşterilerimiz belirtti. Çayların isimlerini müşteriler ile birlikte de koyduğumuz oluyor. Osmanlı konseptli sunum yaptığımız için dikkat çekici oluyor" dedi.