Sivas'ta 8 asırlık mühendislik harikası! En küçük ses bile duyuluyor, akıl hastaları bu yöntemle tedavi ediliyordu

7

Aydın, caminin darüşşifa kısmında su sesi ve mükemmel akustik sistemiyle ruh ve akıl hastalarının tedavi edildiğini ifade ederek şunları söyledi. "Darüşşifa bölümünün ortasında bir havuz yer alıyor. Bu bölümdeki akustik mimari, havuzdan çıkan su sesi ile döneminde akıl ve ruh hastaları tedavi edilmiştir. Havuzdan çıkan su sesi mükemmel akustik dağılımı ile hastaların ruhsal ve fiziksel anlamda rahatlamasını sağlamıştır. O dönem bu yöntemle hastaların tedavi edilebildiği tek örnek olarak gösterebiliriz. Bu özellikleri Divriği Ulucami'sinin dünya üzerindeki eşsiz bir miras olduğunu kanıtlamaktadır."