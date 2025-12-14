Sivas'ta 2026 yılında bir ilk olacak: 3 meslekten başvuru yapılacak!

3





Fümigasyon Operatörü Nedir?



Fümigasyon operatörü; tarımsal üretimi, depolanmış ürünleri ve bitkisel materyalleri zararlı organizmalardan arındırmak amacıyla gaz hâlindeki kimyasalları (fümigantları) güvenli ve etkin şekilde uygulayan yetkili kişidir.



Bu operatörler;



Zararlı tespitini yapar,



Uygun fumigantı ve dozunu belirler,



Uygulama alanını güvenli hâle getirir,



Gaz sızdırmazlığı sağlar,



İşlem sonrası havalandırma ve güvenlik kontrollerini yapar.



Fümigasyon operatörleri hem insan sağlığı hem de çevre güvenliği açısından kritik öneme sahip işlemleri yürüttükleri için özel eğitim ve sertifikasyon gerektirir.