Sivas'ta 2026 yılında bir ilk olacak: 3 meslekten başvuru yapılacak!
Sivas'ta zirai karantina için 2026 yılı bir milat olacak. Fümigasyon Operatörü başvuruları için 3 meslekten başvurular alınacak.
Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek 2026 yılı Fümigasyon Operatörü Kursu için başvuruların başladığını duyurdu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, kursa ziraat mühendisi, orman mühendisi ve orman endüstri mühendisi unvanına sahip adayların başvurabileceği belirtildi. Başvuruların, bağlı bulunulan Zirai Karantina Müdürlüklerine yapılacağı ifade edildi.
Açıklamada, fumigasyon uygulamalarında yetkin personel yetiştirilmesinin amaçlandığı kursa ilişkin detaylı bilginin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınabileceği kaydedildi.
Kurum tarafından paylaşılan bilgilendirme görselinde, fumigasyon süreçlerinde görev yapan uzman ekiplerin çalışma görüntülerine de yer verildi.
Fümigasyon Operatörü Nedir?
Fümigasyon operatörü; tarımsal üretimi, depolanmış ürünleri ve bitkisel materyalleri zararlı organizmalardan arındırmak amacıyla gaz hâlindeki kimyasalları (fümigantları) güvenli ve etkin şekilde uygulayan yetkili kişidir.
Bu operatörler;
Zararlı tespitini yapar,
Uygun fumigantı ve dozunu belirler,
Uygulama alanını güvenli hâle getirir,
Gaz sızdırmazlığı sağlar,
İşlem sonrası havalandırma ve güvenlik kontrollerini yapar.
Fümigasyon operatörleri hem insan sağlığı hem de çevre güvenliği açısından kritik öneme sahip işlemleri yürüttükleri için özel eğitim ve sertifikasyon gerektirir.