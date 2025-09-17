Sivaslı vatandaş bütün servetini bu kafeste saklıyor! Banka kasası gibi sağlamlaştırdığı kafesine Süper Lig ismini verdi

2

Çocuk yaşlarda başlayan güvercin sevdasını sürdüren Yazıcı, güvercinleri kategorilere ayırdı. Güvercinlerini değerine göre kafeslere koyan Yazıcı, yırtıcı hayvanlar ve hırsızlardan korumak için de caydırıcı bir yöntem buldu. Tanesi 100 bin TL'yi bulan ve Süper Lig olarak adlandırdığı güvercinleri için çelik bir kümes yaptıran Veysel Yazıcı, kümesi 15 santimetrelik vida ile kilitliyor.