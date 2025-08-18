Sivaslı 3 çocuk annesi hayalindeki mesleği yapıyor!

4

Müşterinin güzel tepkisiyle karşılaştıktan sonra bütün yorgunluğunu unuttuğunu ifade eden Gökçek, "4 yıldır boyacılık yapıyorum. Sivas'ta ilk başlarda beni görenler garipsedi ancak daha sonra herkes alıştı. Çok güzel tepkiler alıyorum. 'Yorucu olmuyor mu?' diye soranlar oluyor. Çok yorucu bir meslek. İşi yapıp teslim ettikten sonra müşterinin güzel tepkisini aldığımızda bütün yorgunluğumuzu unutuyoruz. Kadınlardan oluşan 6 kişilik bir ekibimiz var. Büyük işlerde hep birlikte gidip dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Erkeklerle değil sadece kadın ustalarla çalışıyoruz. Her türlü boyama işlemini yapıyoruz. Duvar boyası, tavan boyası, zemin boyaması, seramik boyaması, tezgâh ve mutfak dolabı boyaması gibi birçok boya işlemi yapıyoruz. Boya yaparken çektiğim videoları sosyal medyada da paylaşıyorum çok güzel bir kitleye sahip oldum. Videoları gören insanlar çok güzel tepkiler veriyorlar. İlk başlarda yakın çevrem, 'Boyacılık bir kadının yapabileceği iş değil' dediler. Artık onlar da alıştılar onlar da benim en büyük destekçilerim" şeklinde konuştu.