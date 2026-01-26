Sivas'ın valilik binası köye taşındı: Koyulhisar'da ilginç görüntü!
Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde Adem Soylu, Kız kulesine gidemeyen çocuklar için köyde kardan oluşturduğu kız kulesiyle gündeme gelirken, ayrı ekip bu kez tarihi Sivas Valiliği Binası'nın benzerini kardan yaptı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde Adem Soylu, Üsküdar açıklarında bulunan Kız kulesini merak eden çocuklar için köylerinde kardan benzerini yapmıştı.
Kardan kız kulesine karşı ayaklarını uzatıp çay içen çocuklar gündem olmuştu. Bunun üzerine ilk olarak Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Soylu ve çocukları makamında ağırladı. Ardından Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çocukları İstanbul'da misafir ederek gerçek kız kulesini görme imkanı sundu.
Soylu ve çocuklar Vali Şimşek'in kendilerini ağırladığı sırada, köylerinde valilik binasının da maketini yapma sözü vermişti. Aynı ekip sözlerini tutarak bu kez köy meydanında tarihi Sivas Valiliği Binası'nın kardan maketini yaptı.
Maketin önünde ve üstünde görüntü veren Soylu ve çocuklar, sözlerini tuttuklarını belirterek Vali Şimşek'i köylerine davet ettiler.