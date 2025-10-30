Sivas'ın kalbinden geçiyor! Burası gerçek mi? Ayder'i gölgede bırakan güzellik

3





Eğriçimen Yaylası’na Nasıl Gidilir?



Eğriçimen Yaylası’na ulaşmak oldukça kolay. Tokat–Erzincan karayolundan Koyulhisar yönüne dönüp, yaklaşık 17 kilometrelik asfalt yolu takip ederek rahatlıkla yaylaya ulaşabilirsiniz. Şahsi araçla yapılacak bu kısa yolculuk, sizi doğanın kalbine, Sivas’ın serin ve huzurlu havasına götürüyor.



Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yer alan Eğriçimen Yaylası; doğal güzelliği, tertemiz havası ve sakin atmosferiyle keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikası. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için Eğriçimen Yaylası, Sivas’ın saklı cenneti olarak misafirlerini bekliyor.