Sivas'ın kalbinden geçiyor! Burası gerçek mi? Ayder'i gölgede bırakan güzellik
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yer alıyor. Doğası ve kıvrımlı deresi ile ziyaretçilerini büyülüyor. Görenler, 'Burası gerçek mi' diye sorguluyor.
Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’nde bulunan Eğriçimen Yaylası, doğaseverlerin yeni gözdesi haline geldi. İlçe merkezine yalnızca 17 kilometre uzaklıkta yer alan bu eşsiz doğa alanı, adını içinden geçen kıvrımlı dereden alıyor. Güneybatıdan kuzeybatıya uzanan bir vadide konumlanan yayla, çam ormanlarıyla çevrili ve çok sayıda su kaynağına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
Şaşalağan Boğazı ve Yedigözler’den çıkan suların birleşmesiyle oluşan dere, yaylanın tam kalbinden geçiyor ve ziyaretçilere huzur dolu manzaralar sunuyor.
Yeşilin her tonunu içinde barındıran Eğriçimen Yaylası, ilkbaharda rengarenk çiçeklerle, yazın serin esintisiyle, sonbaharda altın sarısı yapraklarıyla, kışın ise bembeyaz örtüsüyle büyülüyor. Yaz aylarında gurbetçiler ve piknikçilerin uğrak noktası haline gelen yayla, sessizlik arayanlar için adeta bir huzur kaçamağı sunuyor.Doğal dokusuyla Trabzon’daki Ayder Yaylasına benzetilen Eğriçimen, Koyulhisar’ın yanı sıra Kengercik, Arpacık, Kalınpınar, Topalan, Sarıçiçek ve Söbüce yaylalarıyla birlikte bölgenin doğa turizmi açısından en önemli değerlerinden biri.
Eğriçimen Yaylası’na Nasıl Gidilir?
Eğriçimen Yaylası’na ulaşmak oldukça kolay. Tokat–Erzincan karayolundan Koyulhisar yönüne dönüp, yaklaşık 17 kilometrelik asfalt yolu takip ederek rahatlıkla yaylaya ulaşabilirsiniz. Şahsi araçla yapılacak bu kısa yolculuk, sizi doğanın kalbine, Sivas’ın serin ve huzurlu havasına götürüyor.
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yer alan Eğriçimen Yaylası; doğal güzelliği, tertemiz havası ve sakin atmosferiyle keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikası. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için Eğriçimen Yaylası, Sivas’ın saklı cenneti olarak misafirlerini bekliyor.