Sivas'ın göz bebeği, bozkırın nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı

Anadolu'nun saklı cennetlerinden biri olan Gökpınar gölü son yıllarda yapılan çevre düzenleme ve tanıtım çalışmalarıyla turizme kazandırıldı. Sivas'ın Gürün ilçesi sınırları içerisinde yer alan göl, doğal turkuaz renkli ve berrak suyuyla adeta bozkırın ortasında nazar boncuğunu andırıyor. Dünyanın en berrak suya sahip göllerinden biri olan Gökpınar gölü, doğal akvaryum olarak da adlandırılıyor. 20 metre derinliğine rağmen berraklığı sayesinde zemini rahatlıkla görülebilen göl, yaz-kış değişmeyen 17 derecelik su sıcaklığı kış aylarında Sivas'ta donmayan tek göl olma özelliği de taşıyor. Gölün turkuaz renkli suyu yaslandığı kayaların dibinden kaynayarak çıkıyor.