Sivas'ın göz bebeği, bozkırın nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı
Kaynak : İHA
Doğal turkuaz renkli berrak suyu ile bozkırın ortasında adeta nazar boncuğunu ardından Gökpınar gölü ziyaretçi akınına uğradı.
Anadolu'nun saklı cennetlerinden biri olan Gökpınar gölü son yıllarda yapılan çevre düzenleme ve tanıtım çalışmalarıyla turizme kazandırıldı. Sivas'ın Gürün ilçesi sınırları içerisinde yer alan göl, doğal turkuaz renkli ve berrak suyuyla adeta bozkırın ortasında nazar boncuğunu andırıyor. Dünyanın en berrak suya sahip göllerinden biri olan Gökpınar gölü, doğal akvaryum olarak da adlandırılıyor. 20 metre derinliğine rağmen berraklığı sayesinde zemini rahatlıkla görülebilen göl, yaz-kış değişmeyen 17 derecelik su sıcaklığı kış aylarında Sivas'ta donmayan tek göl olma özelliği de taşıyor. Gölün turkuaz renkli suyu yaslandığı kayaların dibinden kaynayarak çıkıyor.
Bozkırın ortasında ki bu inanılmaz güzellik ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Göl bu yıl ziyaretçi akınına uğradı. Her gün binlerce kişi gölü ziyaret ederek tarif edemedikleri bu güzellik karşısında adeta mest oluyor.
Gölün güzelliğini duyarak Sivas'a gelen ziyaretçiler, "Bozkırın ortasında böylesi bir güzellik ile karşılaşabileceğimize inanamazdık. Büyüleyen bir güzellik. Herkesin gelip bu güzelliği görmesini tavsiye ederiz" dediler.