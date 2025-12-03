Sivas'ın en değersiz tarlasında fark etti: İki arkadaş 3 bin tane buldu! Her birine farklı isim verildi

4





"Gölgesinde serinleyebileceğimiz bir ağacın olmadığını fark ettik"



Fidan dikme fikrinin serüvenini anlatan Abdulbaki Hafızoğlu, "Bizler bu köyün sakinleri olarak bu köyden 70 yıl önce şehre göçtük. 30 yıllık çalışma hayatından sonra doğup büyüdüğümüz, çiğdem, nergis topladığımız köyümüzün kıraç arazilerine gezmeye geliyorduk. Bu tarıma elverişsiz bozkırlarda gezerken gölgesinde serinleyebileceğimiz bir ağacın olmadığını fark ettik. Bunun üzüntüsü içinde kahroluyorduk. Talat Akgül abim bu girişimi ile birkaç fidan dikmek için fikir beyan etti, ben de olumlu karşıladım. 5 tane fidan dikmek istedik, bunları diktik. Bu 5 fidan bir yıl sonra filizlenip yeşerince bu bize motivasyon oldu. Abim bana birkaç tane daha dikelim dedi. Biz daha fazla dikerken bize bir şevk geldi. Burada ağaç dikmek için imkân yoktu, arabalarımızın arkasına bidonlar doldurup ağaçları diktik. Köyümüzün halkını motive ettik, buraya 2 bin ağaç diktik. Dışarıdan görenler de heveslendiler, bize maddi manevi destek oldular" dedi.