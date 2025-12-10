Sivas'ın 1 ilçesine yapılıyor: Malzeme ilk kez kullanıldı
10.12.2025 - 09:08Güncellenme Tarihi:
Şarkışla Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda sürdürülen yenileme çalışmalarında, ilçede ilk kez uygulanan beton kalıp bordür sistemi kullanılmaya başlandı.
1
Belediye tarafından yapılan açıklamada, yeni uygulamanın bulvara daha modern, estetik ve dayanıklı bir görünüm kazandıracağı belirtildi. Çalışmalar tamamlandığında bulvarın hem sürücüler hem de yayalar için daha düzenli ve güvenli bir hale gelmesi hedefleniyor.
2
Belediye, “Daha düzenli, daha estetik ve daha yaşanabilir bir Şarkışla için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İlçemize değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.