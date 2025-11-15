Sivas'ı zengin edecek keşif! Tonlarca altın ve NTE müjdesi, Kangal'dan çıktı

3

Rezervin il ve ülke ekonomisine büyük katkı sunacağını ifade eden Başkan Zeki Özdemir, "Umarım önümüzdeki günlerde bu araştırmaların ve çalışmaların üretim anlamında ortaya çıkması, var olması, üretime girmesi ile birlikte ekonomik olarak başka bir modellemeye geçeceğimizi ümit ediyorum. Sivas’ta bulunacağını umduğumuz nadir toprak elementlerinin de en kısa zamanda üretime girecek hale geleceğini düşünüyoruz. Maden konusu kısa vadede sonuçları alınacak bir konu değildir. Bu süreç içerisinde rezerv çalışmalarının verimliliğin ve üretim planlamasının yapılacağını düşünüyor ve umuyorum. Bu nedenle çok kısa bir planlama olacağını düşünmüyorum ama orta uzun vadede bu çalışmaların yerini bulacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.