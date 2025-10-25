Sivas sokaklarını kokusu sardı! Bu kış da Sivas'ın ayazına eşlik ediyor
Sivas'ta her yıl kışın en tatlı tezgahları kurulmaya başlandı. Meşhur Sivas ayazında iç ısıtan bu lezzet kentte yaşayanların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Bizimsivas.com'un haberine göre Sivas'ta termometreler düştü, kış mevsiminin habercisi soğuk hava dalgası kenti etkisi altına aldı. Ancak bu soğuklar, Sivaslılar için asırlık bir lezzet geleneğinin de başlangıcı oldu: Salep.
Kentin meşhur ayazının kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte, kış aylarının tartışmasız vazgeçilmezi, dumanı üstünde tüten salep tezgâhları şehirdeki yerini aldı. Sivaslıların içini ısıtan bu geleneksel lezzete olan ilgi, havaların her soğumasıyla birlikte katlanarak artıyor.
O Mis Koku Sivas Sokaklarını Sardı: Kışın Tek Vazgeçilmezi!Kışın Sivas’a gelişi en net, salep kokusuyla anlaşılır. Havaların soğumasıyla birlikte, kentin en işlek caddeleri ve meydanlarındaki işletmeler, adeta birer lezzet durağına dönüştü. Tarçın ve zencefilin muhteşem buluşmasıyla hazırlanan o eşsiz salep kokusu, Sivas sokaklarını hızla sararak yoldan geçen herkesi kendine çekiyor.
Soğuk havayı dört gözle bekleyen Sivas halkı, içlerini ısıtmak ve bu nostaljik tadın keyfini çıkarmak için hiç vakit kaybetmeden tezgâhlara akın ediyor. Salep, sadece bir içecek değil, aynı zamanda kış aylarının ruhunu yansıtan bir sıcaklık sembolü haline geliyor.
Yiğidoların Kış Klasiği: Soğuklar Başladı, Satışlar Patladı!
Salep satıcıları, Sivas halkının bu sıcacık lezzete olan bağlılığının her geçen gün daha da güçlendiğini belirtiyor. Henüz kar yağışının yoğun olarak başlamamış olmasına rağmen, özellikle akşam saatlerinde düşen sıcaklıklar, salep tezgâhlarında gözle görülür bir hareketlilik yaratmış durumda.
Okuldan çıkan öğrenciler, yorgun bir günün ardından evine dönen vatandaşlar veya akşam serinliğinde kısa bir gezintiye çıkan aileler... Sivas'ta yediden yetmişe herkes, bu eşsiz geleneksel lezzetin etrafında buluşuyor. Dumanı tüten fincanlardan yayılan sıcaklık, Sivas'ın sert kış gecelerinde yalnızca bedeni değil, aynı zamanda ruhu da ısıtan bir ritüel sunuyor.
Görünen o ki, Sivas soğuk havasının etkisi arttıkça, kentin bu tatlı ve sıcak geleneği olan salep tezgâhlarının önündeki kalabalık da artarak devam edecek ve kış aylarına keyifli bir başlangıç yapılmasına vesile olacak.