Sivas sokaklarını kokusu sardı! Bu kış da Sivas'ın ayazına eşlik ediyor

2





Soğuk havayı dört gözle bekleyen Sivas halkı, içlerini ısıtmak ve bu nostaljik tadın keyfini çıkarmak için hiç vakit kaybetmeden tezgâhlara akın ediyor. Salep, sadece bir içecek değil, aynı zamanda kış aylarının ruhunu yansıtan bir sıcaklık sembolü haline geliyor.



Yiğidoların Kış Klasiği: Soğuklar Başladı, Satışlar Patladı!



Salep satıcıları, Sivas halkının bu sıcacık lezzete olan bağlılığının her geçen gün daha da güçlendiğini belirtiyor. Henüz kar yağışının yoğun olarak başlamamış olmasına rağmen, özellikle akşam saatlerinde düşen sıcaklıklar, salep tezgâhlarında gözle görülür bir hareketlilik yaratmış durumda.



Okuldan çıkan öğrenciler, yorgun bir günün ardından evine dönen vatandaşlar veya akşam serinliğinde kısa bir gezintiye çıkan aileler... Sivas'ta yediden yetmişe herkes, bu eşsiz geleneksel lezzetin etrafında buluşuyor. Dumanı tüten fincanlardan yayılan sıcaklık, Sivas'ın sert kış gecelerinde yalnızca bedeni değil, aynı zamanda ruhu da ısıtan bir ritüel sunuyor.



Görünen o ki, Sivas soğuk havasının etkisi arttıkça, kentin bu tatlı ve sıcak geleneği olan salep tezgâhlarının önündeki kalabalık da artarak devam edecek ve kış aylarına keyifli bir başlangıç yapılmasına vesile olacak.