GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSivas Divriği Ulu Camisi'nin 'sessiz mucizesi' belgesel oluyor
HaberlerGündem Haberleri Sivas Divriği Ulu Camisi'nin 'sessiz mucizesi' belgesel oluyor

Sivas Divriği Ulu Camisi'nin 'sessiz mucizesi' belgesel oluyor

29.09.2025 - 17:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli kültürel miraslarından, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası, yüzyıllardır çözülemeyen akustik sırrını ortaya çıkaracak bir belgesel filme konu oluyor. Sivas Valiliği'nin desteğiyle hayata geçirilen proje, yapının gizemli "ses mucizesini" gözler önüne serecek.

1Sivas Divriği Ulu Camisi'nin 'sessiz mucizesi' belgesel oluyor

Türkiye'nin önemli kültürel miraslarından Sivas Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'nın belgesel filmi çekilecek.Valilikten yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Hasan Kalender, yapımcılığını ise Aydın Sarman'ın üstlendiği proje, Sivas Valiliğinin desteğiyle hayata geçirilecek.

2Sivas Divriği Ulu Camisi'nin 'sessiz mucizesi' belgesel oluyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Divriği Darüşşifası, bugüne kadar taşıdığı mimari ve sanatsal değerlerin yanı sıra gizemli akustiğiyle de bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

Film, bu eşsiz yapının yüzyıllardır sır olarak kalan "ses mucizesini" gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

3Sivas Divriği Ulu Camisi'nin 'sessiz mucizesi' belgesel oluyor

13. yüzyılda inşa edilen Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası, taş işçiliğiyle adeta bir açık hava müzesi niteliği taşırken, taş duvarlarda yankılanan olağanüstü ses etkileriyle de hayranlık uyandırıyor.

4Sivas Divriği Ulu Camisi'nin 'sessiz mucizesi' belgesel oluyor

Belgesel kapsamında fizikçiler, müzikologlar ve tarihçiler bir araya gelerek bu akustik fenomeni bilimsel ve kültürel boyutlarıyla değerlendirecek.

Belgesel, "Divriği'nin Sessiz Mucizesi" ismiyle izleyiciyle buluşacak.