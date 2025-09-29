Sivas Divriği Ulu Camisi'nin 'sessiz mucizesi' belgesel oluyor
Türkiye'nin ve dünyanın en önemli kültürel miraslarından, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası, yüzyıllardır çözülemeyen akustik sırrını ortaya çıkaracak bir belgesel filme konu oluyor. Sivas Valiliği'nin desteğiyle hayata geçirilen proje, yapının gizemli "ses mucizesini" gözler önüne serecek.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Divriği Darüşşifası, bugüne kadar taşıdığı mimari ve sanatsal değerlerin yanı sıra gizemli akustiğiyle de bilim insanlarının ilgisini çekiyor.
Film, bu eşsiz yapının yüzyıllardır sır olarak kalan "ses mucizesini" gözler önüne sermeyi amaçlıyor.
13. yüzyılda inşa edilen Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası, taş işçiliğiyle adeta bir açık hava müzesi niteliği taşırken, taş duvarlarda yankılanan olağanüstü ses etkileriyle de hayranlık uyandırıyor.
Belgesel kapsamında fizikçiler, müzikologlar ve tarihçiler bir araya gelerek bu akustik fenomeni bilimsel ve kültürel boyutlarıyla değerlendirecek.
Belgesel, "Divriği'nin Sessiz Mucizesi" ismiyle izleyiciyle buluşacak.