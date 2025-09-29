Sivas Divriği Ulu Camisi'nin 'sessiz mucizesi' belgesel oluyor

2

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Divriği Darüşşifası, bugüne kadar taşıdığı mimari ve sanatsal değerlerin yanı sıra gizemli akustiğiyle de bilim insanlarının ilgisini çekiyor.



Film, bu eşsiz yapının yüzyıllardır sır olarak kalan "ses mucizesini" gözler önüne sermeyi amaçlıyor.