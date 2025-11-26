Şırnak'ta zeytini don vurdu! Çiftçi bu yıl ürün alamadı

2

Genç, kayısı başta olmak üzere birçok meyve türünü etkileyen don olayının aynı dönem İdil'de de etkisini gösterdiğini ifade ederek, "Biz burada zeytin, Siirt fıstığı, buğday, arpa, mercimek ve mısır üretimini yapıyoruz. Bu sene zeytinde çok ciddi bir sıkıntı oluştu. Gözlemlediğimiz kadarıyla özellikle kayısı ve diğer meyve çeşitlerine don vurduğu dönemde bizimde burada zeytinlerde bir don olayı oluştu. Şu anda sıfır bir verim söz konusu" dedi.