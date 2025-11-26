Şırnak'ta zeytini don vurdu! Çiftçi bu yıl ürün alamadı
Kaynak : İHA
Şırnak’ın İdil ilçesinde don felaketi zeytin üreticilerini vurdu. Kurtuluş köyündeki çiftçiler, 150 dönümlük bahçelerinden bu yıl neredeyse hiç ürün alamazken, geçen yıl elde edilen verimin tamamıyla kaybolduğu belirtildi.
Genç, kayısı başta olmak üzere birçok meyve türünü etkileyen don olayının aynı dönem İdil'de de etkisini gösterdiğini ifade ederek, "Biz burada zeytin, Siirt fıstığı, buğday, arpa, mercimek ve mısır üretimini yapıyoruz. Bu sene zeytinde çok ciddi bir sıkıntı oluştu. Gözlemlediğimiz kadarıyla özellikle kayısı ve diğer meyve çeşitlerine don vurduğu dönemde bizimde burada zeytinlerde bir don olayı oluştu. Şu anda sıfır bir verim söz konusu" dedi.
Geçen yıl 150 dönümlük bahçeden 70 ton zeytin, karşılığında ise 13,5 ton zeytinyağı elde ettiklerini anlatan Genç, "Geçen sene aldığımız verim ortalama bir ağaçtan 20 kilo iken, bu sene tamamıyla yok hükmündedir. Bazı ağaçlarda yarım kilo da alacak durumda değiliz. Neticede, don vurması sebebi ile şu anda hasat yapmayacağız" ifadelerini kullandı.