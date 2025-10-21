Şırnak'ta tarımda devrim! Sınıra 10 km mesafede hayata geçiyor: Irak'a ihraç edilecek
Şırnak İl Özel İdaresi ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen yüzde 75’ini kadın olmak üzere bin kişiye istihdam sağlayacak olan Silopi Sera OSB’de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde kurulacak olan Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi için alt yapı çalışmaları hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) iş birliğiyle kurulan proje, ilçenin Başverimli beldesinde, Habur Sınır Kapısı’na yaklaşık 10 kilometre mesafede, 946 dekarlık alanda hayata geçiriliyor.
Yağmur suyu, atık su ve elektrik hatları döşenirken, seraların kurulumuna önümüzdeki yıl başlanacak. Silopi seralarında üretilecek olan sebzeler hem iç piyasaya sunulacak hem de Irak'a ihraç edilecek.
Silopi Sera Organize Tarım Bölgesinde yapılan çalışmaları inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.
Projenin, İl Özel İdaresi ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geliştirildiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da koordine edildiğini belirten Sezgin, bölgede alt yapı çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Sezgin, "Şırnak Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi sahasındayız. Projemiz Şırnak Valiliği, İl Özel İdaresi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ortaklığında yürütülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen projemizde 946 dekar arazi üzerinde seralar kurulacaktır. Projemizi Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Daire Başkanlığı yatırım programına alarak 2025 yılında yatırım programı kapsamında desteklenmiştir. Şu an altyapı inşaat çalışmaları sahada devam etmektedir" dedi.
Silopi Sera OSB’de üretimi gerçekleştirilecek olan sebzelerin özellikle Irak pazarına ihracatının yapılacağını ve bölge iç pazarına canlılık katacağını belirten Sezgin, "Projemizde bin kişiye istihdam sağlanacaktır. Yüzde 75 kadın istihdamı gerçekleşecektir. Projemizde hedefimiz yatırım, üretim, istihdam ve ihracattır. İlimizin Silopi ilçemizin ikliminin müsaitliğini en iyi şekilde değerlendirerek bölgede seracılık faaliyetlerini profesyonel bir düzeyde üretime katma değerli hale getirerek, bölge ekonomisine katma değerli ürün çıkarmak, istihdam sağlamak, üretilen ürünleri de Irak pazarına ve iç pazara ticarete konu olacak şekilde organize etmek hedefindeyiz" diye konuştu.