Şırnak'ta tarımda devrim! Sınıra 10 km mesafede hayata geçiyor: Irak'a ihraç edilecek

Projenin, İl Özel İdaresi ile Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geliştirildiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da koordine edildiğini belirten Sezgin, bölgede alt yapı çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Sezgin, "Şırnak Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi sahasındayız. Projemiz Şırnak Valiliği, İl Özel İdaresi, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ortaklığında yürütülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen projemizde 946 dekar arazi üzerinde seralar kurulacaktır. Projemizi Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Daire Başkanlığı yatırım programına alarak 2025 yılında yatırım programı kapsamında desteklenmiştir. Şu an altyapı inşaat çalışmaları sahada devam etmektedir" dedi.