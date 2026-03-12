GAZETE VATAN ANA SAYFA
Şırnak'ta kar yağdıktan sonra fark edildi: Herkes oraya koştu

12.03.2026 - 11:57Güncellenme Tarihi:

Şırnak’ta kar yağışı sonrası ev ve dağlar havadan görüntülendi. Beyazlar içinde kalan bölgeler görsel şölen oluşturdu.

Şırnak’ta etkili olan kar yağışı sonrası her yer beyaza büründü

Mart ayında kar yağışının etkili olduğu Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde beyaza bürünen köyler ve ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada kar yağışının hafta sonu tekrar beklendiğini, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı duyarlı olmaları istendi.