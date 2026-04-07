Şırnak'ta hesaba katmadıkları detay başlarına bela oldu!

Traktörlerle eşyalarını taşıyan göçerler, güçlükle Yeşilöz köyüne kadar ulaşabildi. Ancak yayla yolunun tamamen karla kaplı olması nedeniyle birçok aile ilerleyemeyerek geri dönme kararı aldı. Beyaz örtüyle kaplanan yayla, bahar mevsimine rağmen kıştan kalma görüntüler sundu. Şırnak İl Özel İdaresi ekipleri, ilçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Faraşin Yaylası yolunu ulaşıma açmak için günlerdir yoğun mesai harcıyor. Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşların güvenli bir şekilde yaylaya ulaşabilmesi için çalışmaların hızlandırıldığı belirtildi.