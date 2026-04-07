Şırnak'ta hesaba katmadıkları detay başlarına bela oldu!
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyünden 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'na gitmek üzere yola çıkan göçerler, yerdeki kar kalınlığını hesaba katmayınca yolda mahsur kaldı.
Baharın gelmesine rağmen etkisini sürdüren çetin kış şartları, yayla yolculuğunu adeta kabusa çevirdi. Her yıl nisan ayında yaylaya çıkan göçerler ve bölge halkı, bu yıl karın beklenenden fazla olması nedeniyle zor anlar yaşadı. Yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle yayla yolları ulaşıma kapanırken, erken yola çıkan vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı.
Traktörlerle eşyalarını taşıyan göçerler, güçlükle Yeşilöz köyüne kadar ulaşabildi. Ancak yayla yolunun tamamen karla kaplı olması nedeniyle birçok aile ilerleyemeyerek geri dönme kararı aldı. Beyaz örtüyle kaplanan yayla, bahar mevsimine rağmen kıştan kalma görüntüler sundu. Şırnak İl Özel İdaresi ekipleri, ilçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Faraşin Yaylası yolunu ulaşıma açmak için günlerdir yoğun mesai harcıyor. Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşların güvenli bir şekilde yaylaya ulaşabilmesi için çalışmaların hızlandırıldığı belirtildi.
Öte yandan, günlerdir elektrik kesintisinin yaşandığı yaylada, enerji hatlarının yeniden aktif hale getirilmesi için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları hava ve yol şartlarını dikkate almadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.