Şırnak'ta görülmemiş önlem: Sel sularına karşı vatandaş geliştirdi!
22.04.2026 - 10:35
Şırnak'ta aşırı yağışlar sonrası taşan dereler tehlike oluşturmaya devam ediyor. Vatandaş evleri zarar görmesin diye odun ve çakılarla önlem alıyor.
Kendi imkanlarıyla sel sularına karşı set yapan vatandaşlar, mağdur olduklarını söyledi. Ali Varol isimli vatandaş, "Köyümüzde yıllardır bu sorun bir türlü çözülmedi. Kaç defa gelip baktılar ancak bir sonuç çıkmadı. Köyün girişi ile çıkışında duvar yapılmış ancak 300 metrelik bir alan kalmış. Yıllardır havaların ısınmasıyla sular yükseliyor.
Evlere ve arsalara zarar veriyor. Dere yatağına ev yapılmış deniliyor. Gidecek yerimiz yok, nereye gidelim. Buraya kalıcı bir duvar örülürse biz en azından rahat nefes alırız.
Günlerdir uyuyamıyorum. Evime zarar vermesin diye çalı ve odunlarla set yaptım" dedi.