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Şırnak'ta bal arılarından ay yıldızlı petek şov! Görenler şaşırıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bal arılarının oluşturduğu "ay yıldızlı" bayrağı andıran petek görenleri şaşırttı.

• 07 Mayıs 2025 - 10:13 • Son Güncelleme:
• 07 Mayıs 2025 - 10:13 • Son Güncelleme:
1Şırnakta bal arılarından ay yıldızlı petek şov Görenler şaşırıyor

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde 4 yıl önce devlet desteğiyle arıcılık yapmaya başlayan Serdar Gökçe, ilkbahar aylarında havaların ısınmasıyla beraber arıların bakımını yaptığı sırada ay yıldızlı Türk bayrağı motifli bir petek gördü.

2Şırnakta bal arılarından ay yıldızlı petek şov Görenler şaşırıyor

Yavrularını petekte saklayan bal arılarının oluşturudğu motif görenleri hayrete düşürdü.

3Şırnakta bal arılarından ay yıldızlı petek şov Görenler şaşırıyor

Arıcı Gökçe, "4 yıl önce devletin verdiği bal arılarıyla arıcılığa başladım. Bal arılarının bakımlarını yaptığım sırada Türk bayrağını andıran bir motif gördüm. Kayıtsız kalmak istemedim, çekim yaptım."

4Şırnakta bal arılarından ay yıldızlı petek şov Görenler şaşırıyor

"Çok mutlu oldum. İnşallah bal sezonunda aynı şekliyle bal halini çıkaracağız'' dedi.

5Şırnakta bal arılarından ay yıldızlı petek şov Görenler şaşırıyor
6Şırnakta bal arılarından ay yıldızlı petek şov Görenler şaşırıyor