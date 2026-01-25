GAZETE VATAN ANA SAYFA
Şırnak'ta bakan gözler donuyor: Her yerde oluştu

25.01.2026 - 11:02

Şırnak'ta çetin geçen kışla birlikte dağlarda buzdan şelaleler oluştu. Dev sarkıtların oluştuğu bölgelerde her yer buz pistine döndü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Hisarkapı köyünde aşırı soğuklar nedeniyle şelaleler dondu.

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ilçede dondurucu Sibirya soğukları etkili olmaya başladı.

Şelale ve akarsuların tamamı donarken dağlar ve kayalarda ise dev buzdan sarkıtlar oluştu.

Gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgenin tamamı buz pistine döndü. Karlı ve buzlu bölgeler dronla kayıt altına alındı.