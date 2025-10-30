Sıra gecesinde halk oyunu oynayan emekli öğretmenin 5 dakika sonra kalbi durdu!

2

Buradaki yöreye özgü sıra gecesine katılan ve birlikte söylenen türkülere eşlik eden, zaman zaman da halay çeken Ali Altınyüzük, dinlenmek için yerine oturduktan yaklaşık 5 dakika sonra fenalaştı. Arkadaşlarının sırt üstü yatırarak kalp masajı yaptığı emekli öğretmen için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.