Sinop'un saklı hazinesi turizme kazandırılacak

Köy muhtarı Hasan Akın, AA muhabirine, şelaleyi sosyal medyadan gören bazı vatandaşların ziyaret ettiğini söyledi.Muhtarlık olarak şelalelerini daha çok kişiye tanıtmak istediklerini vurgulayan Akın, şöyle konuştu:"Şelalemizi en kısa zamanda tanıtacağız ve turizme açacağız. Ana yoldan şelaleye ulaşım için ahşap merdiven yapacağız. Böylelikle ulaşımı kolaylaştıracağız. Köyümüze sürekli ziyaretçilerimiz geliyor ama ilçemizde yaşanan sel afetinden sonra dere yatağı bozulduğundan şelaleye ulaşım zor. Yapılan çalışmalar sonucunda köyümüzü ve şelalemizi tanıtmayı hedefliyoruz."