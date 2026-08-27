Sinop’ta yaz yoğunluğu! Turistler akın akın bu noktalara gidiyor

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Sinop'un en önemli özelliklerinden birinin uzun sahilleri ve temiz denizi olduğunu dile getiren Küçük, "Burası doğal bir liman. Burada bir taraf sakinse bir taraf dalgalı oluyor. O nedenle burada rahatlıkla denize girilebiliyor ve denizimiz temiz." diye konuştu.Ziyaretçilerle yaptıkları sohbetlerde kendilerine daha çok doğal alanlarla ilgili sorular yöneltildiğini belirten Küçük, "Hamsilos, İnceburun, Kurt Kuyusu soruluyor çünkü buralar sosyal medyada bayağı bir tanındı. Ayrıca Sarıkum olsun... Buralara biraz daha ilgi var. Tarihi cezaevimiz, zaten o ilk başta geliyor. Sinop kalabalık ama bu daha çok günübirlik bir kalabalık. Burada kalan turist en fazla 2-3 gün kalıyor." ifadelerini kullandı.