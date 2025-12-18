GAZETE VATAN ANA SAYFA
Sinop’ta vatandaşları endişelendiren görüntü! Deniz yüzeyinde ortaya çıktı

18.12.2025 - 18:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİNOP (İHA)

Sinop’un güney sahilinde denizde görülen kirlilik vatandaşları endişelendirdi.

Kent Merkezi Gazi Caddesi üzerinde Yelken Kulübü önünde su yüzeyinde oluşan yoğun tabaka ile atık benzeri görüntüler, bölgede kimyasal atık olabileceği yönünde endişelere yol açtı.

İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sahilde inceleme yaparak denizden numune aldı.

Sinop Belediyesi ekipleri de kirliliğin görüldüğü alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yetkililerin bölgede başlattığı incelemelerin devam ettiği, alınan numunelerin analiz sonuçlarının ise önümüzdeki günlerde açıklanmasının beklendiği bildirildi.

