Sinop'ta heyelan: Göçük altındakileri kurtarmak için zorlu savaş!





3 evin yıkıldığı heyelan sonucu göçük altında kalan karı-koca ekiplerce kurtarıldı. Öte yandan, kendi imkânlarıyla kurtulan bir kız çocuğunun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Bölgede göçük altında hiç kimsenin kalmadığı öğrenildi.