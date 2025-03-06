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Sinop'ta heyelan: Göçük altındakileri kurtarmak için zorlu savaş!

Sinop'un Türkeli ilçesinde bağlı Düz Köyü Merkez Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev yıkıldı.

• 06 Mart 2025 - 07:17 • Son Güncelleme:
• 06 Mart 2025 - 07:17 • Son Güncelleme:
1Sinopta heyelan: Göçük altındakileri kurtarmak için zorlu savaş

Heyelan sonucu göçük altında kalan karı-kocanın kurtarıldığı, kendi imkanlarıyla kurtulan bir kız çocuğunun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 2 evin metrelerce sürüklendiği belirtildi.

2Sinopta heyelan: Göçük altındakileri kurtarmak için zorlu savaş

Sinop'ta gece saatlerinde yaşanan heyelan sırasında evlerin içinde yaşayanların olduğu bilgisi üzerine ekipler hızla bölgeye ulaştı.

3Sinopta heyelan: Göçük altındakileri kurtarmak için zorlu savaş

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayrıca, bölgede heyelan riskinin devam ettiği ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

4Sinopta heyelan: Göçük altındakileri kurtarmak için zorlu savaş

Sinop Valisi Mustafa Özarslan bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve konuyla ilgili açıklama yaptı.

5Sinopta heyelan: Göçük altındakileri kurtarmak için zorlu savaş



3 evin yıkıldığı heyelan sonucu göçük altında kalan karı-koca ekiplerce kurtarıldı. Öte yandan, kendi imkânlarıyla kurtulan bir kız çocuğunun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bölgede göçük altında hiç kimsenin kalmadığı öğrenildi.