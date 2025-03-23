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Sinop’ta geleneksel 'helesa' yürüyüşü coşkuyla kutlandı

Sinop’ta her yıl düzenlenen geleneksel Helesa yürüyüşü bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

SİNOP (İHA)
• 23 Mart 2025 - 07:50 • Son Güncelleme:
SİNOP (İHA)
• 23 Mart 2025 - 07:50 • Son Güncelleme:
1Sinop’ta geleneksel helesa yürüyüşü coşkuyla kutlandı

Karadeniz’in tek doğal limanı olan Sinop’ta, geçmişte fırtınadan kaçan gemicilerin sığındıkları limanda, yerel halktan maniler eşliğinde yardım toplamasıyla bilinen Helesa geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

2Sinop’ta geleneksel helesa yürüyüşü coşkuyla kutlandı

Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi önünden başlayan etkinliğe Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, eşi Özlem Gürbüz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

3Sinop’ta geleneksel helesa yürüyüşü coşkuyla kutlandı

Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen Helesa yürüyüşü kapsamında, özel olarak hazırlanan gemi maketiyle Sinop sokaklarında maniler eşliğinde yardım toplandı.

4Sinop’ta geleneksel helesa yürüyüşü coşkuyla kutlandı

Vali Mustafa Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan da Vali Konağı’nda korteji karşıladı.

5Sinop’ta geleneksel helesa yürüyüşü coşkuyla kutlandı

Vatandaşlara ve basın mensuplarına lokum ikram eden Vali Özarslan, ardından maniler eşliğinde bağışını yaptı.

6Sinop’ta geleneksel helesa yürüyüşü coşkuyla kutlandı

Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi önünde başlayan program Gazi Caddesi’nde son buldu.