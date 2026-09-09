Sinop evlerin içine kadar girdi: Kış öncesi manzara değişmiyor

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Sinoplu kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanan tarhana, aynı zamanda nesilden nesile aktarılan önemli bir mutfak kültürü olarak yaşatılıyor. Tarhana yapımında yoğurt, domates, biber, un ve çeşitli baharatlar bir araya getirilerek özenle yoğruluyor. Hazırlanan karışım bir süre dinlendirilip fermente edildikten sonra küçük parçalar halinde serilerek kurumaya bırakılıyor. Tamamen kuruyan tarhana ise elenip veya öğütülerek kış aylarında kullanılmak üzere saklanıyor.