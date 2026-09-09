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Sinop evlerin içine kadar girdi: Kış öncesi manzara değişmiyor

09.09.2026 - 12:19Güncellenme Tarihi:

Sinop'ta yaz mevsiminin sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte kışlık erzak hazırlıkları hız kazandı. Özellikle kış sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tarhana için Sinop'ta kadınlar kolları sıvadı.

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1Sinop evlerin içine kadar girdi: Kış öncesi manzara değişmiyor

Yüzyıllardır Anadolu'nun farklı bölgelerinde sürdürülen tarhana geleneği, Sinop'ta da evlerde yaşatılmaya devam ediyor. Yazın sıcak günlerinde yoğrulan, dinlendirilen ve kurutulan tarhana; aylarca saklanabilmesi, besleyici özelliği ve kendine özgü lezzetiyle özellikle kış sofralarında önemli bir yer tutuyor.

2Sinop evlerin içine kadar girdi: Kış öncesi manzara değişmiyor

Sinoplu kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanan tarhana, aynı zamanda nesilden nesile aktarılan önemli bir mutfak kültürü olarak yaşatılıyor. Tarhana yapımında yoğurt, domates, biber, un ve çeşitli baharatlar bir araya getirilerek özenle yoğruluyor. Hazırlanan karışım bir süre dinlendirilip fermente edildikten sonra küçük parçalar halinde serilerek kurumaya bırakılıyor. Tamamen kuruyan tarhana ise elenip veya öğütülerek kış aylarında kullanılmak üzere saklanıyor.

3Sinop evlerin içine kadar girdi: Kış öncesi manzara değişmiyor

Her aşaması emek isteyen tarhana yapımında özellikle kurutma süreci büyük önem taşıyor. Yaz güneşinden faydalanılarak kurutulan tarhanalar, uygun şekilde muhafaza edilerek kış aylarında sofralara taşınıyor.