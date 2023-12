Sınav için başarı duası | Sınavda okunacak dua ve sureler: Başarı duası nasıl edilir, sınavdan önce, sınav sırasında hangi dualar okunur? Annelerin okuyacağı etkili sınavda başarılı olmak dua

21. Fetenadev musbihıyne.



22. Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.



23. Fentaleku ve hum yetehafetune.



24. En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.



25. Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.



26. Felemma reevha kalu inna ledallune.



27. Bel nahnu mahrumune.



28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.



29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.



30. Feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.



31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.



32. 'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.



33. Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.



34. İnne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.



35. Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.



36. Ma lekum keyfe tahkumune.



37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.



38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.



39. Em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.



40. Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.



41. Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.



42. Yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.



43. Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.



44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.