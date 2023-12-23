Sınav için başarı duası | Sınavda okunacak dua ve sureler: Başarı duası nasıl edilir, sınavdan önce, sınav sırasında hangi dualar okunur? Annelerin okuyacağı etkili sınavda başarılı olmak dua

28. Onların en akl-ı selim sahibi olanı, "Ben size 'Rabbinizi tespih etseydiniz ya! dememiş miydim?" dedi.



29. Onlar, "Rabbimizi tesbih ederiz (yüceltiriz). Şüphesiz biz zalim kimseler imişiz" dediler.



30. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar.



31. Şöyle dediler: "Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz!"



32. "Umulur ki, Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız."



33. İşte böyledir azap! Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür; ah bir bilselerdi!



34. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında Naîm cennetleri vardır.



35. Biz müslümanları suçlular gibi kılar mıyız?



36. Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz?



37. Yoksa size ait bir kitabınız var da (bu batıl hükümleri) ondan mı okuyorsunuz?



38. Onda, "Seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir" (diye mi yazılı?)



39. Yahut bizden, her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair Kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız?