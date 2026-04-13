Simav’da tarım seferberliği: 800’den fazla çiftçiye %75 hibeli tohum desteği verildi

Tohum dağıtım programına AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer ile birlikte ilçe protokolü katıldı. Milletvekili Biçer, yapılan desteklerle birlikte yaklaşık 2,5 milyon TL’lik hibe sağlandığını ve yıl sonunda 25 milyon TL’lik tarımsal gelir hedeflendiğini belirtti. Üretimi artırmaya, tarımsal verimliliği güçlendirmeye ve bölge ekonomisine katkı sağlamaya yönelik bu desteklerin tüm çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Biçer," Çiftçilerimize bereketli bir sezon temenni ediyoruz. Üreten, gelişen ve büyüyen bir Simav için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.