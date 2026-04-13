Simav’da tarım seferberliği: 800’den fazla çiftçiye %75 hibeli tohum desteği verildi
Kütahya’nın Simav ilçesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" (TAKE) projesiyle adeta şahlanıyor. İlçe protokolü ve Milletvekili Adil Biçer'in katılımıyla düzenlenen törende; ayçiçeğinden nohuda, fasulyeden korungaya kadar tonlarca tohum çiftçilere teslim edildi. %75 devlet hibesiyle üreticinin maliyet yükünü sırtlayan proje, sadece tohumla da sınırlı kalmadı; arıcılar da unutulmadı! Simav'ın bereketli toprakları, bu sezon sonunda bölge ekonomisine milyonlarca liralık katkı sağlamaya hazırlanıyor.
Kütahya’nın Simav ilçesinde çiftçilere yönelik önemli bir destek programı hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, üreticilere yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımı yapılacak.
Program çerçevesinde; 16 köyde yaklaşık 800 çiftçiye 3 bin 200 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu, 17 köyde yaklaşık 80 çiftçiye 2 bin 500 kilogram nohut tohumu, 14 köyde yaklaşık 50 çiftçiye bin 100 kilogram kuru fasulye tohumu, ayrıca 3 köyde 765 kilogram yağlık aspir tohumu, 5 köyde 2 bin 360 kilogram korunga tohumu, ayrıca 43 arıcıya 4 bin 84 kilogram fondan şeker desteği sağlanacak.
Tohum dağıtım programına AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer ile birlikte ilçe protokolü katıldı. Milletvekili Biçer, yapılan desteklerle birlikte yaklaşık 2,5 milyon TL’lik hibe sağlandığını ve yıl sonunda 25 milyon TL’lik tarımsal gelir hedeflendiğini belirtti. Üretimi artırmaya, tarımsal verimliliği güçlendirmeye ve bölge ekonomisine katkı sağlamaya yönelik bu desteklerin tüm çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Biçer," Çiftçilerimize bereketli bir sezon temenni ediyoruz. Üreten, gelişen ve büyüyen bir Simav için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.