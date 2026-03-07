Silopi'de kadınların kazanç kapısı oldu! Geleneksel yöntemle bütçeye batkı sağlıyorlar
07.03.2026 - 09:45
Sinop’un Türkeli ilçesinde unutulmaya yüz tutan kilim dokumacılığı, kadınların elinde yeniden hayat bularak dev bir gelir kapısına dönüştü.
Sinop'un Türkeli ilçesinde geleneksel kilim dokumacılığı yaşatılıyor.Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, eşi Tuğçe Serbest Kandemir ile birlikte ilçeye bağlı Yazıcı köyünde kadınlar tarafından kurulan kilim dokuma atölyesini ziyaret etti.
Ziyaret sırasında atölyede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Kandemir ve eşi, kadınlarla sohbet ederek üretim sürecini yerinde inceledi.
Geleneksel el sanatlarından biri olan kilim dokumacılığının yaşatılmasının önemine dikkat çeken Kandemir, kadınların ürettikleri ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kaymakam Kandemir, emek veren kadınlara teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.