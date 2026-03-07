GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSilopi'de kadınların kazanç kapısı oldu! Geleneksel yöntemle bütçeye batkı sağlıyorlar
HaberlerGündem Haberleri Silopi'de kadınların kazanç kapısı oldu! Geleneksel yöntemle bütçeye batkı sağlıyorlar

Silopi'de kadınların kazanç kapısı oldu! Geleneksel yöntemle bütçeye batkı sağlıyorlar

07.03.2026 - 09:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sinop’un Türkeli ilçesinde unutulmaya yüz tutan kilim dokumacılığı, kadınların elinde yeniden hayat bularak dev bir gelir kapısına dönüştü.

1Silopi'de kadınların kazanç kapısı oldu! Geleneksel yöntemle bütçeye batkı sağlıyorlar

Sinop'un Türkeli ilçesinde geleneksel kilim dokumacılığı yaşatılıyor.Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, eşi Tuğçe Serbest Kandemir ile birlikte ilçeye bağlı Yazıcı köyünde kadınlar tarafından kurulan kilim dokuma atölyesini ziyaret etti.

2Silopi'de kadınların kazanç kapısı oldu! Geleneksel yöntemle bütçeye batkı sağlıyorlar

Ziyaret sırasında atölyede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Kandemir ve eşi, kadınlarla sohbet ederek üretim sürecini yerinde inceledi.

3Silopi'de kadınların kazanç kapısı oldu! Geleneksel yöntemle bütçeye batkı sağlıyorlar

Geleneksel el sanatlarından biri olan kilim dokumacılığının yaşatılmasının önemine dikkat çeken Kandemir, kadınların ürettikleri ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kaymakam Kandemir, emek veren kadınlara teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.