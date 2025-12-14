Siirt'te ziraat fakültesi öğrencisi bir ilke imza attı! Dünyanın en pahalı baharatını yetiştirdi

4

Safran bitkisinin dünyanın en pahalı baharatları arasında olduğunu öğrendim. Bunu Siirt’e getirip geliştirmek için ne yapabilirim diye düşündüm. Yumruların çok pahalı olduğunu öğrendim. Bu yüzden Siirt Valiliği Proje Birimi’nden, hazırladığım proje için bana destek olmalarını rica etim. Bana destek oldular. İlk olarak yaklaşık 10 metrekarelik bir alanda denemesini yaptık. Çiçeklenme oldu. İlk aşamada çiçekleri, ardından sapını topladık. Şu an çiçeklenme aşaması bitti, Yumrulama aşamasına geçti. Safran bitkisi şu an kendini çoğaltıyor. Beklediğimizin üzerinde bir performans aldık.