Siirt'te kar yağışı etkili oldu Pervari'de 15 köy yolu ulaşıma kapandı

Siirt’te kar yağışı etkili oldu Pervari'de 15 köy yolu ulaşıma kapandı

16.12.2025 - 18:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)

Siirt’te etkili olan kar yağışı nedeniyle, Pervari ilçesine bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Pervari ilçesi Geçittepe grup köy yoluna bağlı 15 köy yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede yol açma çalışmalarına başladı.

Yetkililer, yolda mahsur kalınmaması için güzergahı kullanacak sürücüleri kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyardı.

Bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği bildirildi.

