Siirt'te çiftçilere dev destek! 203 ton dağıtıldı! 588 üreticinin kazancı katlanacak

Vali Kızılkaya, "Toplam 13 milyon 333 bin 333 lira tutarındaki bu projenin yüzde 75'i Bakanlığımız hibesiyle, yüzde 25'i ise çiftçi katkısıyla hayata geçirilecektir. Bu tablo, devletimizin üreticisinin yanında olduğunu, tarımı stratejik bir sektör olarak gördüğünü bir kez daha göstermektedir. İçinde bulunduğumuz dönem, tarımsal üretim açısından kritik bir dönemdir. Küresel iklim değişikliği, azalan yağışlar ve artan kuraklık riski, tarımsal üretimin geleceğini doğrudan etkilemektedir. İşte bu noktada, kırmızı mercimek gibi kuraklığa dayanıklı, suyu daha verimli kullanan ürünlerin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu proje ile hedefimiz; kuraklığa dayanıklı çeşitlerin üretimini artırmak, sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmak, birim alandan alınan verimi yükseltmek ve üreticimizin gelir seviyesini daha da artırmaktır. Böylece sertifikalı tohumlar sayesinde hastalıklara dayanıklılık artacak, ürün kalitesi yükselecek, çiftçimizin emeği berekete dönüşecektir" dedi.