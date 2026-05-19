GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSiirt'te 'ağlayan gelin' ters laleler açtı: Koparan yandı, 700 bin lira cezası var
HaberlerGündem Haberleri Siirt'te 'ağlayan gelin' ters laleler açtı: Koparan yandı, 700 bin lira cezası var

Siirt'te 'ağlayan gelin' ters laleler açtı: Koparan yandı, 700 bin lira cezası var

19.05.2026 - 20:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİİRT (İHA)

Siirt'in yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak da adlandırılan ters laleler, görsel şölen oluşturdu. Endemik türler arasında yer alan ters laleleri koparanlara ise 700 bin liraya varan ceza uygulanıyor.

1

Siirt'in kırsal kesimlerinde havaların ısınmasıyla birlikte açan ters laleler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

2Siirt'te 'ağlayan gelin' ters laleler açtı: Koparan yandı, 700 bin lira cezası var

Kısa bir süre görülebilen çiçekler, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

3Siirt'te 'ağlayan gelin' ters laleler açtı: Koparan yandı, 700 bin lira cezası var

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, nesli koruma altında bulunan ters lalelerin koparılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

4Siirt'te 'ağlayan gelin' ters laleler açtı: Koparan yandı, 700 bin lira cezası var

Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla ters laleleri koparanlara yaklaşık 700 bin lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

5Siirt'te 'ağlayan gelin' ters laleler açtı: Koparan yandı, 700 bin lira cezası var