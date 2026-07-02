Siirt Havalimanı terminal binası açılışa hazırlanıyor

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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, yapımı süren yeni terminal binası ile bağlı tesislerde inceleme ve denetimlerde bulundu. Vali Kızılkaya, incelemeler öncesinde Siirt Havalimanı Müdürlüğü görevine atanan Mustafa İşleyen’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.