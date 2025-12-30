Sigortacıydı devlet desteğiyle sıfırdan başladı! "Kadın yapamaz" diyenlere inat hayallerini gerçekleştirdi

4

Çetin, hayvancılığın meşakkatli bir iş olduğunu ancak gönül verilirse her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini vurguladı. Hayvanlarla ilgilenmenin kendisini rahatlattığını dile getiren Çetin, şunları ifade etti: "Hayvanlarımla ilgilenmeyi seviyorum. Terapi gibi geliyor. Gündüzleri çalıştığım için bu saatlerde hayvanlarla ailem ilgileniyor. Mesaim bittikten sonra buraya geliyorum ve hayvanlarıma ben bakıyorum. Hayvan sayımızın arttığını görmek, onlara bakmak, küçük bir yavruyu büyütmek çok zevkli. Onların bana verdiği huzur çok başka. İşteki stresimi burada atıyorum. Her sabah işime gülerek gidiyorum. Dışarıdan 'kadın yapamaz' gözüyle bakılsa da bence öyle bir şey yok. Devletimiz kadın girişimcilere bu konuda çok yardımcı oluyor. Kadınlara bu fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ederim. Bir yerden başlamak gerekiyor. İnsan istedikten sonra her şeyi başarabilir."