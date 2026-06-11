Şifalı otlar vatandaşın geçim kapısı oldu! Yüksekova dağlarının bitkileri tezgahlardaki yerini aldı

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Yüksekova ilçesinde bu yıl son 10 yılın en yüksek yağış miktarı alması, bölge genelinde bitki çeşitliliğini ve bolluğunu beraberinde getirdi. Bahar ayının gelmesiyle birlikte eriyen karların ardından dağlarda yetişen ve yöre halkı tarafından hem şifa hem de yemeklik olarak tüketilen endemik bitki türleri, birçok aile için önemli bir geçim kaynağı oldu.