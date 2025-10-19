Sezonu 110 gün sürüyor: Kilosu 72 TL'den tonlarca satıyorlar
Türkiye’de en fazla çilek üretiminin yapıldığı illerin başında gelen Aydın’da çiftçiler, kış çileği üretimi için tarlaya inerken Efeler ilçesinde kış çileği fidelerinin toprakla buluşması için tarlalarda hazırlıklar sürüyor.
Örtü altı sebze ve meyve üretiminin yaygınlaşması ile birlikte Aydın’da kış çileği üretimi de yaygınlaştı. Aydın’ın Sultanhisar ve Köşk ilçeleri başta olmak üzere Koçarlı, Efeler ve Yenipazar ilçelerinde de kış çileği için hazırlıklar başladı.
Kasım ayında dikilen çileklerin Mart ayında meyve vermesi bekleniyor. Yılda 65-70 bin ton çilek üretimi yapılırken, Efeler ilçesinde de fidelerin toprakla buluşması için tarlalar çilek dikimine hazır hale getiriliyor.
Aydın’da her geçen gün artan çilek üretiminde üreticiler 2026 yılı için hazırlıklara şimdiden başladı. Yaklaşık bir aydır fide hazırlamak için mesai harcayan üreticiler, adeta zamanla yarışarak çilek fidelerini toprakla buluşturmaya hazırlanıyor.
Umurlu Mahallesi’nde çilek üreticiliği yapan Özgür Yetim; "Geçen yıl sezon iyiydi, bu sene pek iyi gözükmüyor. Geçen sene kilosu 72 TL civarındaydı. Bu yıl da aynı umutla yetiştiriyoruz. Dikim öncesi tarlanın şablonunu yapıyoruz. Haziran-Temmuz gibi biter çilek sezonu. Geçen sene 110 gün sürdü sezon. Zahmetli bir iş tabi. İşçi bulma en önemli sıkıntımız hatta. Dikimler bu dönemde başlıyor, Akdeniz bölgesinden geliyor fidanlar. Şimdi dikim için tarlaları hazırlıyoruz. Çünkü bu fidanların 100 saat soğuk görmesi lazım. Şubat başlarında da hasat başlar. Kış çileği hava şartlarına göre ileriye de sarkabiliyor tabi. Hayırlı bir sezon olmasını umuyoruz" dedi.