Sezonu 110 gün sürüyor: Kilosu 72 TL'den tonlarca satıyorlar

Umurlu Mahallesi’nde çilek üreticiliği yapan Özgür Yetim; "Geçen yıl sezon iyiydi, bu sene pek iyi gözükmüyor. Geçen sene kilosu 72 TL civarındaydı. Bu yıl da aynı umutla yetiştiriyoruz. Dikim öncesi tarlanın şablonunu yapıyoruz. Haziran-Temmuz gibi biter çilek sezonu. Geçen sene 110 gün sürdü sezon. Zahmetli bir iş tabi. İşçi bulma en önemli sıkıntımız hatta. Dikimler bu dönemde başlıyor, Akdeniz bölgesinden geliyor fidanlar. Şimdi dikim için tarlaları hazırlıyoruz. Çünkü bu fidanların 100 saat soğuk görmesi lazım. Şubat başlarında da hasat başlar. Kış çileği hava şartlarına göre ileriye de sarkabiliyor tabi. Hayırlı bir sezon olmasını umuyoruz" dedi.