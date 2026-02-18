Sevgiliye Gönderilecek Ramazan Mesajları: Eşe ve Sevgiliye Özel Anlamlı Ramazan Mesajları & Sözleri & Tebrikleri

2

Bu mübarek Ramazan ayında, dualarımda en çok yer alan sensin. Kalplerimiz imanla, sevgimiz ise sonsuzlukla dolsun. Hayırlı Ramazanlar sevgilim!



Rabbim sevgimizi daim etsin, kalplerimizi huzurla doldursun. Birlikte nice Ramazanlar geçirmek dileğiyle, hayırlı Ramazanlar canım!



Bu mübarek ayda, en güzel dualarım seninle... Kalbimden geçen her dilekte, hayal ettiğim gelecekte sen varsın. Ramazan ayın bereketli ve huzurlu geçsin canım!



Her sahurda ve iftarda, dualarımda senin adını anıyorum. Rabbim sevgimizi güçlendirsin, kalplerimizi huzurla doldursun. Ramazan ayın mübarek olsun sevgilim!



Bu Ramazan’da, kalbimden geçen her duada sen varsın. Seninle geçirilen her an, maneviyat dolu bir hediye gibi. Ramazan ayın mübarek olsun sevgilim!