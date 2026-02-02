Sevgiliye Gönderilecek Berat Kandili Mesajları: Eşe ve Sevgiliye Özel Anlamlı Berat Kandili Mesajları & Sözleri & Tebrikleri

1

1. Eşe Özel Berat Kandili Mesajları



Eşinize, hayat yolculuğunuzda en yakın arkadaşınız ve en değerli destekçiniz olarak Berat Kandili’nde göndereceğiniz mesajlar, ona duyduğunuz sevgiyi ve bağlılığı daha da pekiştirebilir. İşte eşlere özel bazı anlamlı mesajlar:

"Canım eşim, Allah’ın rahmeti seninle olsun. Berat Kandili’nde dualarımızın kabul olmasını ve hayatımıza daha çok huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Seninle her an daha güzelleşiyor. Berat Kandili’miz mübarek olsun."