Sevgilisini arayıp karısını öldürmesini istedi! Cani koca katile işbirliği yaptı, 3 yılda bitti
Burdur’da 2 çocuk annesi Özge Bedir’in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin eşi Adnan Bedir ile sevgilisi Seray Öztürk ve Tülay Alan’ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıklar birbirlerini suçlarken, Tülay Alan, olay günü Adnan Bedir’in Seray Öztürk’ü arayarak “Özge evde yalnız” dediğini öne sürdü.
Burdur’da geçen yıl 10 Haziran’da evinde bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Özge Bedir’in ölümüne ilişkin açılan davada ilk duruşma görüldü. Burdur 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Adnan Bedir, Seray Öztürk ve Tülay Alan hâkim karşısına çıktı. Duruşmada sanık ifadeleri ve tanık beyanları dikkat çekti.
Olay, Bağlar Mahallesi’nde bulunan bir sitede akşam saatlerinde meydana gelmişti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine eve giren ekipler, biri 36 günlük bebek olmak üzere 2 çocuk annesi Özge Bedir’i koridorda bıçaklanmış halde bulmuş, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenmişti. O sırada evde bulunan 36 günlük bebek koruma altına alınırken, 5 yaşındaki kız çocuğunun babasıyla birlikte dışarıda olduğu tespit edilmişti.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Cinayet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, polis gelen bir ihbar üzerine Seray Öztürk ve Tülay Alan’ı gözaltına aldı. Elinden yaralı olduğu belirlenen Tülay Alan’ın tedavisinin ardından ifadesi alındı. Yapılan çalışmalar sonucu Özge Bedir’in eşi Adnan Bedir de gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların olay öncesi ve sonrası davranışları ayrıntılı şekilde yer aldı. İddianamede Seray Öztürk’ün, Adnan Bedir ile yaklaşık 3 yıldır süren ilişkisini anlattığı, Bedir’in evli olduğunu sonradan öğrendiğini ve boşanma vaadi üzerine ilişkiye devam ettiğini beyan ettiği belirtildi. Öztürk’ün, yaşananların ardından Özge Bedir ile iletişime geçerek ilişkiyi kendisine bildirdiği ve fotoğraflar gönderdiği de dosyada yer aldı.
"PANİK HALDE GERİ DÖNDÜ"
Duruşmada ifade veren Seray Öztürk, olay günü Tülay Alan’ın Özge Bedir ile konuşmak amacıyla eve gittiğini, kendisinin ise site dışında beklediğini söyledi. Alan’ın eve girdikten kısa süre sonra panik halinde geri döndüğünü belirten Öztürk, ellerinin kanlı olduğunu ve yaşananları net şekilde anlatamadığını öne sürdü. Tülay Alan ise savunmasında, Özge Bedir’in kendisini eve davet ettiğini, içeri girdikten sonra tartışma çıktığını ve Özge Bedir’in mutfaktan aldığı bıçakla kendisine saldırdığını iddia etti. Yaşanan arbede sırasında kendini korumaya çalıştığını savunan Alan, olayın kasıtlı olmadığını ileri sürdü. Alan ayrıca, olay günü Adnan Bedir’in Seray Öztürk’ü arayarak, “Özge evde yalnız, kızı alıp çıktım” dediğini iddia etti. Adnan Bedir ise ifadesinde, Seray Öztürk ile geçmişte bir ilişki yaşadığını kabul ederek, daha sonra bu ilişkiyi sonlandırmak istediğini söyledi. Olay günü eşine ya da diğer sanıklara herhangi bir yönlendirme yapmadığını savunan Bedir, üzerine atılı suçlamaları reddetti.
"ADALET YERİNİ BULACAK"
İddianamede, Tülay Alan hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” başta olmak üzere birden fazla suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Seray Öztürk için “tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak”, Adnan Bedir için ise “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşma sonrası adliye önünde konuşan Özge Bedir’in babası Mehmet Çetin, kızının ölümünden damadı Adnan Bedir’i sorumlu tuttuğunu belirterek, sanıkların en ağır cezayı almasını istedi. Ailenin avukatı Vesile Atay ise adaletin yerini bulacağına inandıklarını ifade etti. Kadın hakları örgütleri ve baro temsilcileri de davayı takip etmeye devam edeceklerini belirterek, davanın bir kadın cinayeti olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.