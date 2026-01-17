Sevgilisini arayıp karısını öldürmesini istedi! Cani koca katile işbirliği yaptı, 3 yılda bitti

4





"PANİK HALDE GERİ DÖNDÜ"



Duruşmada ifade veren Seray Öztürk, olay günü Tülay Alan’ın Özge Bedir ile konuşmak amacıyla eve gittiğini, kendisinin ise site dışında beklediğini söyledi. Alan’ın eve girdikten kısa süre sonra panik halinde geri döndüğünü belirten Öztürk, ellerinin kanlı olduğunu ve yaşananları net şekilde anlatamadığını öne sürdü. Tülay Alan ise savunmasında, Özge Bedir’in kendisini eve davet ettiğini, içeri girdikten sonra tartışma çıktığını ve Özge Bedir’in mutfaktan aldığı bıçakla kendisine saldırdığını iddia etti. Yaşanan arbede sırasında kendini korumaya çalıştığını savunan Alan, olayın kasıtlı olmadığını ileri sürdü. Alan ayrıca, olay günü Adnan Bedir’in Seray Öztürk’ü arayarak, “Özge evde yalnız, kızı alıp çıktım” dediğini iddia etti. Adnan Bedir ise ifadesinde, Seray Öztürk ile geçmişte bir ilişki yaşadığını kabul ederek, daha sonra bu ilişkiyi sonlandırmak istediğini söyledi. Olay günü eşine ya da diğer sanıklara herhangi bir yönlendirme yapmadığını savunan Bedir, üzerine atılı suçlamaları reddetti.