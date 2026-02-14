Sevgililer Günü'nde Ilgaz Dağı'nda renkli festival: 20 dakikada kayak yapıp, 1 saatte denize girebiliyorsunuz
Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlenen "Ilgaz Gençlik Kış Festivali" yoğun ilgi gördü. Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde gençler, gönüllerince eğlenirken kayakçıların Türk bayrağıyla yaptıkları gösteri ise büyük alkış aldı.
Kastamonu ve Çankırı sınırlarında yer alan ve Türkiye'nin önde gelen kayak merkezleri arasında gösterilen Ilgaz Dağı Milli Parkı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gençlere yönelik gerçekleştirilen Ilgaz Gençlik Kış Festivali, gençlerden yoğun ilgi gördü.
Kastamonu Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla organize edilen festival, Kastamonu ve Çankırı sınırlarında yer alan Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi'nde yapıldı.
Zaman zaman yoğun kar yağışının da etliği olduğu festival alanında davetlilere, Kastamonu Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan halk oyunu ekibi, oyunlarını oynayarak, Türk bayrağı açtı. Ayrıca festival kapsamında kayakçıların gösterileri ve kayak merkezinin eşsiz manzaraları izleyenlere görsel bir şölen sundu. Sporcuların kayak gösterileri büyük beğeni toplarken, kayakçıların Türk bayrağı taşıyarak yapıkları gösteri büyük alkış aldı. Kayakçılar, taşıdıkları Türk bayrağını protokole teslim etti.
Etkinliklerde gençler, çiftetelli gibi yöresel oyunlar oynadı, halat çekme yarışında kıyasıya mücadele etti ve voleybol karşılaşmalarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Katılımcılar hem spor hem de kültürel etkinliklerle dolu bir gün geçirerek festivalin coşkusuna ortak oldu.
"Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda otellerimiz kapalı olsa da telesiyej hizmeti veriyoruz"
Festival konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu ise, "Ilgaz Dağı, ilimiz ve kış sporları ile kış turizmi açısından çok önemli bir merkez. Bu festivaldeki amacımız özellikle Ilgaz Dağı'nın tanıtımı ve kış sporlarında kayak merkezimizde kayak sporunun tanıtımı noktasında bu çalışmaları yürütmek. Gerçekten spor turizmi açısından Kastamonu çok önemli bir merkez.
Spor turizmi potansiyelini artırmak için de tüm imkanlarımızla, kurumlarımızın desteğiyle, vekillerimizin desteğiyle el birlikte çalışıyoruz. Halihazırdaki burada bulunan telesiyej ve kayak pisti dışında, özel idaremize ait olan tesisler, diğer taraftaki olan tesislerle gerçekten kış turizmi açısından çok önemli bir potansiyele sahip Ilgaz.
Bu yıl telesiyej hizmeti veriyoruz. Daha önce buradaki kayak tesisi, buradaki konaklama ile ilgili tesislerimiz kapalı olsa da burada telesiyej hizmeti veriyoruz. Ayrıca yukarıda kafeteryamızda açık. Bu anlamda bu hizmetleri vermeye devam ediyoruz, inşallah vekillerimizin de desteğiyle buradaki konaklama ile ilgili sorunu da inşallah çözeceğiz. Buraya çok önemli bir konaklama ile ilgili Sporcu Kamp Eğitim Merkezi kazandırmak istiyoruz" dedi.
"Kayak öğreniyoruz projesiyle gençlere ücretsiz kayak yapmayı öğreteceğiz"
Ilgaz Dağı'nda sadece akla kış turizminin akla gelmediğini söyleyen Kuşçu, "12 ay boyunca Ilgaz'ı canlı tutacak bir takım etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Burada trekking, doğa yürüyüşleri ile yaz aylarında da yine bir arada olmak istiyoruz. Burada yürüyüş rotaları belirleyeceğiz. Öğrencilerimizle, gençlerimizle ve Kastamonu'daki tüm sporseverlerle birlikte yıl boyu etkinliklerimiz devam edecek.
Bunun da buradan özellikle müjdesini vermek istiyorum. Kayak merkezi olan bir iliz, bu anlamda sporcu altyapımızı güçlendirmek istiyoruz. Bununla ilgili hocalarımızla bir araya geldik, ‘Kayak Öğreniyoruz' diye bir proje başlatacağız. Özellikle şu son bir aylık dönemde buradaki misafirlerimiz bu anlamda biraz daha yoğunluğu azaldığı için hafta içleri de buranın yoğunluğu da az olduğu için hocalarımız ve il temsilcilerimiz ile birlikte bir araya geldik. Kastamonu'daki gençlere ücretsiz olarak buradaki tesisten yararlanacaklar.
Hem kayak öğrenmek isteyen sporcularımız için kayak malzemelerinden tutun, buradaki telesiyej imkanlarına ayrıca eğitmenlerimizin bu anlamda ücretsiz olarak eğitim vermeleriyle kayak sporu biliyorsunuz çok pahalı bir spor. Bu sporu ücretsiz olarak bu hizmeti vereceğiz. Kayak sporunda ciddi başarılar elde ediyoruz. En son Erzurum'daki yarışmalarda 9 sporcumuz madalya aldı. Biz daha da artmasını istiyoruz. Hem madalya sayımızın artmasını hem kayak yapan kayak sporunu seven sporcu sayımızın da hızlı bir şekilde artırılması için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
"Kışın bembeyaz bir cennet, yazın denize girdik, kışın kayak yapıyoruz"
Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda güzel bir organizasyonu imza atıldığını söyleyen Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ise, "Kastamonu'dan çıktığımızda bahar havası vardı. Biraz daha Ilgaz tarafına gelince yağmur başladı. Ilgaz Dağına geldik kar altında programa başladık. Kastamonu böyle bir yer aynı anda 4 mevsimi yaşayabileceğiniz Allah'ın lütfu bir yer. Allah size daha ne versin. Kastamonulu hemşehrilerim, denize iniyorsunuz yazın pırıl pırıl bir mavi gökyüzü, masmavi deniz, engin uçsuz bucaksız koylar, körfezler ya ben daha bu yaz buraya geldim ve o büyülü havasından çok etkiledim.
Karadeniz'in doğrusu yemyeşil dağlara bakan masmavi turkuazın bütün tonları. Muhteşem bir atmosfer, bahar geliyor. Sarının, kırmızının bütün tonları, hüznün bütün tonları arkadaşlar dron ile çekip paylaşıyorlar. Bayılıyorlar droncular. Çekimlerle bitiremiyorlar. Bütün mevsimleri Allah her şeyi vermiş. Kışın bembeyaz bir cennet yazın denize girdik, kışın kayak yapıyoruz. Allah her şeyi lütfetmiş fakat maalesef büyüklerimizin de endişe duyduğu nüfusumuz azalıyor. Allah'ın bunca lütfuna rağmen hala nüfusumuzun azalıyor olması akla ziyan.
Bunun açıklaması yok maalesef. Bu yüzden ben kızıyorum. İstanbul'daki Kastamonu'ya falan yani onları da buraya yatırıma davet ediyorum. Geçtiğimiz günlerde bir araştırmaya denk geldim, 1.4 milyon Kastamonu'nun dışında yaşayan Kastamonulu olduğu bir çoğu da muhtemelen İstanbul'da yaşıyor. Araştırmaya göre bu ortaya koyulmuş. Bu insanların buraya yatırım yapması lazım. Türkiye'de böyle bir şehir yok. Özel sektör yatırımları lazım.
Bu kadar nimetin içindeki bir şehrin hâlâ nüfus kaybediyor olması çok az da olsa yani bu bizim ayıbımız, İstanbul'daki Kastamonululara özellikle seslenmek istiyorum. Bu vesileyle orada o çocukların o sisli puslu sokaklarda yetiştirmek yerine alsınlar bu dağlara çıkarsınlar. Bu güzel orman havasını alsınlar. Yarında öldüklerinde bir hafta sonra mezar yerini bulamayacakları bir şehirde yaşamaktansa yatırımlarını buraya yapın. Cenazelerini buraya getirsinler. Çocuklara en azından bir Fatiha okuyacak yeni bulsunlar" şeklinde konuştu.
"20 dakikada kayak yapıp, 1 saatte denize girebiliyorsunuz"
AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci de, "Biz, Kastamonu'yu her alanda geliştirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Tüm paydaşlarımızla, tüm kurumlarımızla, işbirliğiyle, istişareyle imece ile ve gerçekten bu konuda Ilgaz'da bizim göz bebeğimiz Ilgaz, bizi çok kıymetli ve kayak sporlarının daha fazla gelişmesi için alt yapısının gelişmesi için biz de elimizden gayreti sarf ediyoruz.
İnşallah daha da iyi noktalara gelecek buralar her alanda olduğu gibi. Gerek kış güzelliklerini gereksiz yaz güzelliklerini 20 dakikada kayak yapmaya gelebiliyorsunuz, 1 saatte denize inebiliyorsunuz. Yine kanyonları, doğal güzellikleri, tarihi, kültürel zenginlikleri, sokakları, konakları her şeyiyle Kastamonu gerçekten bir açık hava müzesi gibi aslında. Bu nedenle Kastamonu'nun kültürü etkisini sizler de bizim için öyle görüyoruz biz sizleri. Kayak sporunu ve her türlü altyapıyı geliştirmeye devam edeceğiz. Sizlere şimdiden iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.