Sevgililer Günü'nde Ilgaz Dağı'nda renkli festival: 20 dakikada kayak yapıp, 1 saatte denize girebiliyorsunuz

Bunun da buradan özellikle müjdesini vermek istiyorum. Kayak merkezi olan bir iliz, bu anlamda sporcu altyapımızı güçlendirmek istiyoruz. Bununla ilgili hocalarımızla bir araya geldik, ‘Kayak Öğreniyoruz' diye bir proje başlatacağız. Özellikle şu son bir aylık dönemde buradaki misafirlerimiz bu anlamda biraz daha yoğunluğu azaldığı için hafta içleri de buranın yoğunluğu da az olduğu için hocalarımız ve il temsilcilerimiz ile birlikte bir araya geldik. Kastamonu'daki gençlere ücretsiz olarak buradaki tesisten yararlanacaklar.