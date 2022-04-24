Serkan Kodaloğlu ile Iman Casablanca yakalandı! Boşanma sonrası yeni aşkı...
2014 yılında evlendiği şarkıcı ve sunucu Petek Dinçöz'den geçtiğimiz haftalarda boşanan iş insanı Serkan Kodaloğlu, önceki gece Tarabya’da bir mekanda 2018 Best Model of the World birincisi Iman Casablanca ile görüntülendi. Kameraları fark edince panik olan ikilinin, basına birlikte görüntü vermeme planı tutmadı.
Serkan Kodaloğlu, 'Foolish Casanova' şarkısıyla ünlenen Petek Dinçöz ile 2014 yılında Baltalimanı'nda bir mekanda dünyaevine girmişti. Çiftin oğulları Aslan, 4 Ağustos 2017 tarihinde dünyaya gelmişti. Mahkemeye başvuran ikili, geçtiğimiz ay tek celsede boşanmıştı.
"ANNE-BABA İLİŞKİMZİ DEVAM EDECEK"
Duruşmanın ardından "Birbirimize karşı daha fazla saygımızı yitirmemek için bu kararı aldık. Artık arkadaş kalacağız, çocuğumuz önemli" diyen 41 yaşındaki şarkıcı, ayrılık haberini sosyal medyada ise şu mesajla duyurmuştu:
Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle.
Petek Dinçöz, 1.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından avukatı İmran Işık'ın boşanma kararıyla ilgili açıklamasına da yer vermişti: Her iki taraf da evlilik birliğinin devam etmeyeceği hususunda aynı düşüncede olduğundan taraflar arasında anlaşmalı olarak boşanmaya dair protokol akdedilmiş ve mahkemece boşanmalarına karar verilmiştir.
GÖZLERİNİ AYIRAMADI
Serkan Kodaloğlu, önceki gün Tarabya’da bir mekanda 2018 Best Model of The World birincisi seçilen; 'Yasak Elma', 'Uykusuzlar Kulübü' ve 'Baraj' gibi birçok projede rol alan Iman Casablanca ile baş başa yemek yerken görüntülendi.
Gittikleri mekanda yaklaşık beş saat oturan Kodaloğlu ve Casablanca’nın oldukça samimi olduğu görüldü. Kodaloğlu, gece boyu Casablanca’dan bir an olsun gözlerini ayıramadı. Faslı model ise yemek boyunca gülücükler saçtı.
ÇALIŞANLAR SEFERBER OLDU
Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Mekan çıkışında flaşların patlamasıyla panik yapan ikili, bir anda restorana geri döndü. Mekan çalışanları, muhabirlerin görüntü almaması için seferber oldu. Ön kapıdan görüntü vermeden çıkamayacaklarını anlayan ikili, bu sefer mekanın arka kapasından kaçmaya çalışsalar da görüntülenmekten kurtulamadı.