Serkan Kodaloğlu ile Iman Casablanca yakalandı! Boşanma sonrası yeni aşkı...

GÖZLERİNİ AYIRAMADI

Serkan Kodaloğlu, önceki gün Tarabya’da bir mekanda 2018 Best Model of The World birincisi seçilen; 'Yasak Elma', 'Uykusuzlar Kulübü' ve 'Baraj' gibi birçok projede rol alan Iman Casablanca ile baş başa yemek yerken görüntülendi.



Gittikleri mekanda yaklaşık beş saat oturan Kodaloğlu ve Casablanca’nın oldukça samimi olduğu görüldü. Kodaloğlu, gece boyu Casablanca’dan bir an olsun gözlerini ayıramadı. Faslı model ise yemek boyunca gülücükler saçtı.