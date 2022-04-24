Serkan Kodaloğlu ile Iman Casablanca yakalandı! Boşanma sonrası yeni aşkı...

"ANNE-BABA İLİŞKİMZİ DEVAM EDECEK"

Duruşmanın ardından "Birbirimize karşı daha fazla saygımızı yitirmemek için bu kararı aldık. Artık arkadaş kalacağız, çocuğumuz önemli" diyen 41 yaşındaki şarkıcı, ayrılık haberini sosyal medyada ise şu mesajla duyurmuştu:



Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle.



Petek Dinçöz, 1.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından avukatı İmran Işık'ın boşanma kararıyla ilgili açıklamasına da yer vermişti: Her iki taraf da evlilik birliğinin devam etmeyeceği hususunda aynı düşüncede olduğundan taraflar arasında anlaşmalı olarak boşanmaya dair protokol akdedilmiş ve mahkemece boşanmalarına karar verilmiştir.