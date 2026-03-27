Şehrin önemli doğal ürünlerinden Erzincan Geven Balı coğrafi işaret tescili aldı
27.03.2026 - 18:35
Erzincan’ın önemli doğal ürünlerinden Erzincan Geven Balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.
1
Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliğince yapılan başvurunun kabul edilmesiyle birlikte, ilin coğrafi işaretli ürün sayısı 17’ye yükseldi.
2
Coğrafi işaret tescili, ürünün belirli bir bölgeye özgü olduğunu ve o bölgenin doğal, kültürel ile üretim özelliklerini taşıdığını belgeliyor.
3
Erzincan Geven Balının bu kapsama alınması, ürünün kalitesinin ve yöresel karakterinin resmi olarak tanındığını ortaya koyuyor.
4
Zengin flora yapısı ve doğal üretim potansiyeliyle öne çıkan Erzincan’da, geven bitkisinden elde edilen bal, bölgedeki arıcılık faaliyetleri açısından önemli bir yere sahip bulunuyor.
5
6