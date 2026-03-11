Şehidin yarım kalan son isteği gönül köprüsü oldu: Amasya çörekleri Mardin yolunda!
Amasyalı şehit polis Erkan Başpehlivan'ın şehadetinden hemen önce ablasından istediği ancak tadına bakamadığı o meşhur Amasya çörekleri, 10 yıldır her Ramazan olduğu gibi bu yıl da Mardin’deki silah arkadaşlarına gönderildi. Amasyalı kadınların dualarla pişirdiği çörekler, iftar sofralarında şehidin anısını yaşatacak.
Amasyalı şehit polis Erkan Başpehlivan'ın 10 yıl önce oruçluyken son isteği olan Amasya çörekleri, ailesi ve kadın girişimciler tarafından pişirilerek şehit düştüğü Mardin'deki silah arkadaşlarına gönderildi.
Hafızalarda yer edinen çöreklerin pişirilerek polislerin iftar sofrasına gönderilmesi Amasya'da Ramazan geleneğine dönüştü.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 7 Nisan 2016 günü operasyonda el yapımı patlayıcının infilakı sonucu şehit düşen evli ve 2 çocuk babası bomba imha uzmanı polis Erkan Başpehlivan, şehadetinden 2 gün önce telefonda görüştüğü ablası Belgin Ekmekçioğlu'ndan Amasya çöreği istemişti. Ablasının gönderdiği çörekler ulaşamadan Başpehlivan'ın şehadet haberi gelmişti.
Başpehlivan'ın anısını yaşatmak için hazırlanan çörekler ve Amasya yağlısı bu yıl da ailesi ile Amasya Misket Eller Kadın Girişimi Kooperatifi üyelerinin emekleriyle pişirildi. Üstünde Türk bayağı bulunan kutulara konulan yiyecekler Amasya Emniyet Müdürlüğü'nün iş birliğiyle Mardin'e gönderildi.
10 yıldır Ramazan ayında hazırlayıp hudut bölgelerine gönderdikleri çöreklerin bu sefer yine Mardin'deki polis ve askerlerin iftar sofrasında bulunmasından mutlu olacaklarını belirten Belgin Ekmekçioğlu, "Kardeşim bu çörekleri yiyememişti.
Ama hepsi bizim için birer Erkan'dı. Dualarımızda olduklarını bilmeleri için bu çörekleri gönderiyoruz. Yerken kardeşimi ve aziz şehitlerimizi hatırlayıp duacı olsunlar. Oruçlarını bu çöreklerle açarlarsa çok seviniriz" dedi.
Amasya'da artık Ramazan geleneğine dönüşen coğrafi işaretli çörekleri el emeğiyle hazırlayan kadınlardan Fatma Hatipoğlu da, "Polislerimiz, askerlerimiz çöreklerimizi doya doya yesinler. İsteyen olursa yine göndeririz. Onlara Amasya'dan selamlar" diye konuştu.
Canan Öztürk ise, "Aziz şehitlerimiz Erkan Başpehlivan, Erkan Karaman, Doğan Sakarya, Zafer Kurt ve Salih Taç'ı rahmetle, minnetle anıyoruz. Emanetlerine sahip çıkmaya, adlarını yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.