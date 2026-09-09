SAYIŞTAY SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI! 2026 ÖSYM AİS Başvuru Ekranı ve Şartları
Sayıştay sınavı başvuruları başladı mı, 2026 Sayıştay sınavına kimler başvurabilir, başvurular nereden yapılacak, ÖSYM AİS başvuru ekranı nasıl kullanılır, Sayıştay sınav şartları neler? Kamu kariyeri hedefleyen binlerce adayın gündeminde yer alan Sayıştay sınavı için başvuru süreci yakından takip ediliyor. Sayıştay meslek mensubu olmak isteyen adaylar, başvuru tarihleri, sınav şartları, yaş kriteri, eğitim şartı ve başvuru ekranına ilişkin detayları araştırıyor.
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2026 Sayıştay sınavı başvuruları, Sayıştay başvuru şartları, ÖSYM AİS ekranı, sınav tarihi, başvuru ücreti, başvuru nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte Sayıştay sınavına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
SAYIŞTAY SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Kamu denetim alanında kariyer yapmak isteyen adayların yakından izlediği Sayıştay sınavı için başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adayların işlemlerini son güne bırakmadan tamamlamaları tavsiye ediliyor. Başvuruların geçerli olabilmesi için gerekli bilgilerin eksiksiz doldurulması ve başvuru ücretinin yatırılması gerekiyor.
2026 SAYIŞTAY SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sayıştay sınavına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi gerekiyor:
ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapılması
T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle oturum açılması
Başvuru ekranındaki bilgilerin kontrol edilmesi
Eğitim ve kimlik bilgilerinin doğrulanması
Başvurunun onaylanması
Sınav ücretinin yatırılması
Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra adayların başvuru bilgilerinin doğruluğunu yeniden kontrol etmeleri öneriliyor.
SAYIŞTAY SINAVI ŞARTLARI NELER?
Sayıştay sınavına katılmak isteyen adayların ilgili mevzuatta belirtilen genel ve özel şartları taşıması gerekiyor.
Genel olarak aranan şartlar şunlar olabilir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Göreve engel teşkil edecek bir durumunun bulunmaması
İlgili lisans programlarından mezun olmak veya mezuniyet aşamasında bulunmak
İlan edilen yaş ve diğer özel şartları taşımak
Kesin şartlar ilgili sınav duyurusu ve kılavuzda yer almaktadır.
SAYIŞTAY SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Sayıştay sınavına başvurabilecek adaylar, ilgili ilanda belirtilen bölümlerden mezun olan kişiler arasından belirleniyor.
Genellikle;
İktisat
İşletme
Maliye
Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi
Hukuk
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programları
başta olmak üzere ilan edilen bölümlerden mezun adaylar başvuru hakkı elde edebiliyor.