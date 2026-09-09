SAYIŞTAY SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI! 2026 ÖSYM AİS Başvuru Ekranı ve Şartları

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Sayıştay sınavına katılmak isteyen adayların ilgili mevzuatta belirtilen genel ve özel şartları taşıması gerekiyor.



Genel olarak aranan şartlar şunlar olabilir:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Göreve engel teşkil edecek bir durumunun bulunmaması



İlgili lisans programlarından mezun olmak veya mezuniyet aşamasında bulunmak



İlan edilen yaş ve diğer özel şartları taşımak

Kesin şartlar ilgili sınav duyurusu ve kılavuzda yer almaktadır.