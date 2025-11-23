SASKİ 17 mahalle için yaptı: 40 bin kişiye hizmet verecek

2

Analizlerden başarıyla geçen kaynak suları 17 mahallede bulunan abonelere kayıp-kaçak olmadan kesintisiz şekilde ulaştırıldı. Özellikle yaz aylarında nüfusu artan ilçenin su ihtiyacına karşılık verildi. SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, tamamlanan projenin geleceğe yatırım olduğunu vurgulayarak, "Geyve’de devreye aldığımız üç yeni içme suyu kaynağıyla ilçemizin geleceği için güçlü bir yatırımı daha tamamlamış olduk. Hem kaliteli suya erişimi artırıyor hem de mevcut kaynaklarımız üzerindeki yükü azaltıyoruz.